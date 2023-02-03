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20 минут назад

Twitter начал делиться доходом от рекламы с пользователями соцсети

Газета.Ru

Twitter с 3 февраля начал делиться с пользователями соцсети доходом с рекламы. Об этом Илон Маск заявил на своей странице.

Twitter начал делиться доходом от рекламы с пользователями соцсети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«С сегодняшнего дня Twitter начнет делиться доходами от рекламы с авторами, если в их ветках будет показана реклама», — заявил глава Twitter.

Он также отметил, что для участия в программе вознаграждения необходимо соответствовать лишь одному требованию — быть подписчиком Twitter Blue, стоимость которой составляет $8 или $11 в зависимости от способа оплаты.

В каких странах будет работать программа вознаграждения, превысят ли выплаты стоимость подписки, и имеются ли какие-то другие ограничения для пользователей, Маск не уточнял.

В апреле 2022 года Илон Маск изъявил желание приобрести Twitter за $44 млрд, однако в июле он отказался от покупки. Чтобы избежать судебных тяжб, миллиардер подтвердил сделку 26 октября 2022 года и стал главой Twitter.

Наука и техника,Илон Маск,
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