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14 минут назад

Запакованный iPhone первого поколения выставили на продажу за $50 тысяч

Газета.Ru

На аукционной площадке LCG Auctions выставили нераспакованный iPhone 2007 года, за который планируют выручить более $50 тыс. (более 3,5 млн руб.). Об этом сообщает портал Apple Insider.

Запакованный iPhone первого поколения выставили на продажу за $50 тысяч
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Известно, что владелица первого iPhone Карен Грин получила его в качестве подарка в 2007 году, однако так и не воспользовалась им, так как смартфон работал лишь с оператором AT&T, в то время как Грин была клиентом другой сети.

В 2019 году девушка оценила свой смартфон в $5 тыс., но решила придержать его, пока цена на него не станет еще выше. Теперь Грин надеется выручить с продажи iPhone минимум $50 тыс., чтобы вложить их в собственный бизнес.

iPhone первого поколения, известный также как iPhone 2G, был представлен 9 января 2007 года и поступил в продажу в США только 29 июня того же года.

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