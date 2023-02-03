Запакованный iPhone первого поколения выставили на продажу за $50 тысяч

На аукционной площадке LCG Auctions выставили нераспакованный iPhone 2007 года, за который планируют выручить более $50 тыс. (более 3,5 млн руб.). Об этом сообщает портал Apple Insider.

Известно, что владелица первого iPhone Карен Грин получила его в качестве подарка в 2007 году, однако так и не воспользовалась им, так как смартфон работал лишь с оператором AT&T, в то время как Грин была клиентом другой сети.

В 2019 году девушка оценила свой смартфон в $5 тыс., но решила придержать его, пока цена на него не станет еще выше. Теперь Грин надеется выручить с продажи iPhone минимум $50 тыс., чтобы вложить их в собственный бизнес.