В YouTube внедрят новую возможность

Команда YouTube объявила о том, что видеохостинг внедряет возможность проводить совместные трансляции, то есть одну и ту же с разных аккаунтов.

Функция Go Live Together стала доступна в мобильных приложениях YouTube для iOS и Android. Если у пользователя есть 50 и более подписчиков, он может пригласить любого другого пользователя для совместной трансляции. Одновременно в ней могут участвовать не более двух человек. Однако позволяется менять гостей в течение всего эфира.