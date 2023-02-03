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20 минут назад

Теперь в YouTube можно проводить совместные трансляции

Ferra.ru

Команда YouTube объявила о том, что видеохостинг внедряет возможность проводить совместные трансляции, то есть одну и ту же с разных аккаунтов.

В YouTube внедрят новую возможность
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Функция Go Live Together стала доступна в мобильных приложениях YouTube для iOS и Android. Если у пользователя есть 50 и более подписчиков, он может пригласить любого другого пользователя для совместной трансляции. Одновременно в ней могут участвовать не более двух человек. Однако позволяется менять гостей в течение всего эфира.

Пока в веб-версии YouTube этой функции нет.

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