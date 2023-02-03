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31 минуту назад

Названы лучшие смартфоны января по соотношению цена-производительность

Газета.Ru

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали январский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности.

Названы лучшие смартфоны января по соотношению цена-производительность
Фото: VivoVivo

В категории до 2 тыс. юаней (до 20,8 тыс. руб.) в тройку лидеров вошли Redmi Note 11T Pro, Oppo K10 5G и OnePLus Racing Edition.

Среди устройств стоимостью до 3 тыс. юаней (до 31,2 тыс. руб.) в лидеры выбились игровой Lenovo Legion Y90, Redmi K60 и K50 Pro. В качестве лучших смартфонов до 4 тыс. юаней признаны Redmi K60 Pro, Honor 80 GT и Xiaomi 12S.

В топе гаджетов стоимостью от 4 тыс. юаней (около 41,6 тыс. руб.) оказались iQOO 11, 11 Pro и Xiaomi 13 Pro. Наконец, лучшими Android-смартфонами по соотношению цена-производительность стоимостью от 5 тыс. юаней (от 52 тыс. руб.) были названы геймерский Nubia Red Magic 8 Pro+, Vivo X90 Pro и X90 Pro+.

Отмечается, что в рейтинг AnTuTu вошли Android-смартфоны, предназначенные для китайского рынка, однако у части представленных моделей имеются глобальные версии.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что команда AnTuTu назвала самые мощные смартфоны января 2023 года.

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