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11 минут назад

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни планету

Мария Иванова

Немецкие астрономы из Института астрономии Общества Макса Планка обнаружили потенциально пригодную для жизни планету в районе красной карликовой звезды Wolf 1069 — она находится на расстоянии всего 31 светового года от Земли.

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни планету
Фото: NASANASA

По словам руководительницы команды Диана Коссаковски, во время анализа данных Wolf 1069 был обнаружен четкий сигнал низкой амплитуды, принадлежащий планете примерно той же массы, что и наша. Она проходит полный оборот вокруг звезды за 15,6 дня на расстоянии в 1/15 между Солнцем и Землей. Если бы звезда Wolf 1069 была такой же крупной, то температура планеты поднималась бы слишком высоко для поддержания жизни, однако красные карлики имеют гораздо меньшие размеры. Несмотря на малое расстояние, планета Wolf 1069b получает лишь 65% от той радиации, что Земля впитывает от Солнца.

Термальная симуляция поверхности Wolf 1069b показывает, что, скорее всего на поверхности планеты присутствует вода. Нюанс лишь в том, что она, как и многие планеты в зонах влияния красных карликов, подвержена феномену синхронного вращения. Это означает, что на одной половине планеты царит бесконечный день, а на второй — вечная ночь.

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