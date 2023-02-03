Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни планету

По словам руководительницы команды Диана Коссаковски, во время анализа данных Wolf 1069 был обнаружен четкий сигнал низкой амплитуды, принадлежащий планете примерно той же массы, что и наша. Она проходит полный оборот вокруг звезды за 15,6 дня на расстоянии в 1/15 между Солнцем и Землей. Если бы звезда Wolf 1069 была такой же крупной, то температура планеты поднималась бы слишком высоко для поддержания жизни, однако красные карлики имеют гораздо меньшие размеры. Несмотря на малое расстояние, планета Wolf 1069b получает лишь 65% от той радиации, что Земля впитывает от Солнца.