Как поставить пароль на приложение: 5 простых способов

Взрослый человек сегодня вряд ли сможет представить свою жизнь без смартфона, в котором сосредоточено буквально все: документы, деньги, рабочие и личные переписки, фотографии, видео – словом, тонна важной информации разной степени конфиденциальности. И конечно очень не хотелось бы, чтобы эти данные вдруг стали известны другому, пусть даже довольно близкому человеку.

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«Рамблер» рассказывает о том, как защитить отдельные приложения с помощью дополнительного пароля.

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Все современные гаджеты имеют функцию блокировки, разблокировать смартфон можно с помощью графического ключа, отпечатка пальца или Face ID. Но, если разблокированный телефон попадет в руки другого человека, ему станут доступны абсолютно все ваши данные. Некоторые приложения, например, банковские и «Госуслуги» защищены дополнительными паролями, но такая защита предусмотрена разработчиками самих приложений. Чтобы заблокировать другие приложения, можно воспользоваться одним из предложенных способов.

С помощью операционной системы

Такая возможность есть у владельцев смартфонов с операционной системой Android. Вы сможете выбрать приложения, которые потребуют дополнительного подтверждения, что вы – это вы, при открытии. Можно придумать пароль, а можно настроить запуск приложения по отпечатку пальца или Face ID.

В настройках телефона можно найти эту функцию по названию «защита», «блокировка приложений», «защищенная папка». Например:

На смартфонах realme в настройках находим пункт «Конфиденциальность», далее «Блокировка приложений»;

На смартфонах Samsung настраиваем защищенную папку, для этого в настройках нужно найти пункты «Биометрия и безопасность» и «Папка Knox»;

На смартфонах Xiaomi в настройки открываем пункт «Приложения» и выбираем «Защиту приложений».

Но такую функцию имеют не все смартфоны, для них следующий способ.

Приложение-блокировщик

Если на смартфоне нет встроенной функции дополнительной защиты приложений, можно скачать специальное приложение-блокировщик. Но нужно быть готовым к тому, что вам будут показывать рекламу или предлагать дополнительные функции за деньги. Внимательно читайте отзывы и выбирайте то, которым вам будет приятно пользоваться. Такие приложения активируют разблокировку по отпечатку пальца или же маскируют иконку приложения.

Через функцию «Экранное время»

Устройства Apple не позволяют устанавливать дополнительные пароли на отдельные приложения, но тем не менее для дополнительно для ограничения доступа можно использовать функцию «Экранное время». Это не слишком удобно, но вариант рабочий.

В настройках выбираете пункт «Экранное время», затем «Использовать код-пароль» и придумываете удобный вам код. Следующий этап – ввод пароля для Apple ID – можно пропустить, для этого нужно нажать «Отмена» и «Пропустить». После этого нужно перейти в «Лимиты приложений» и выбрать «Добавить лимит». Находите нужные вам приложения, выставляете нужное вам время, по истечении которого приложение будет заблокировано. Последний шаг – переключить ползунок «Блокировка в конце лимита».

Через гид-доступ для iOS

На iPhone можно настроить функцию «Гид-доступ», которая разрешит использование только одного приложения. В настройках нужно открыть «Универсальный доступ», затем выбрать пункт «Гид-доступ», активировать его, а потом перейти в приложение и три раза подряд нажать боковую кнопку или кнопку Home, после его откроется меню и можно начать гид-доступ.

Через настройки приложения