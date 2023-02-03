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29 минут назад

NASA нашла на поверхности Марса инопланетный метеорит

Мария Иванова

NASA сообщила, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты фрагмент породы неизвестного происхождения. Специалисты полагают, что он может быть метеоритом, попавшим на Марс извне.

На Марсе нашли инопланетный метеорит
Фото: NASANASA

Образец шириной примерно в 30 сантиметров, получивший кодовое имя Cacao, относится к т.н. категории «неизвестных камней». По данным NASA, он состоит из сплава железа и никеля. Пока эксперты не готовы делать окончательные заявления насчет происхождения Cacao: сначала Curiosity проведет расследование, чтобы выяснить, встречаются ли на поверхности Марса другие камни, состарившиеся похожим образом.

Напомним, это не первый найденный Curiosity метеорит на Марсе. В 2014 году зонд нашел останки большого метеорита, прозванные «Зверем». В 2016 году он нашел камень поменьше — NASA назвала его Egg Rock.

Наука и техника,NASA,
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