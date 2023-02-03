На Марсе нашли инопланетный метеорит

NASA сообщила, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты фрагмент породы неизвестного происхождения. Специалисты полагают, что он может быть метеоритом, попавшим на Марс извне.

Фото: NASA NASA

Образец шириной примерно в 30 сантиметров, получивший кодовое имя Cacao, относится к т.н. категории «неизвестных камней». По данным NASA, он состоит из сплава железа и никеля. Пока эксперты не готовы делать окончательные заявления насчет происхождения Cacao: сначала Curiosity проведет расследование, чтобы выяснить, встречаются ли на поверхности Марса другие камни, состарившиеся похожим образом.