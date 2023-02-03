Учёные открыли лягушек, не умеющих квакать

Биологи нашли в горных лесах на востоке Африки лягушек-тростнянок (Hyperolius). Они не могут квакать и «общаются» с другими особями при помощи прикосновений.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Длина тела тростнянок составляет не более 2,5 сантиметра в длину. На горле у них расположены множество мелких бугорков. Учёные предположили, что эти бугорки позволяют лягушкам общаться с партнёрами для спаривания.