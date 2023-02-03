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20 минут назад

Метеорологи по картинам Моне отследили рост загрязнения воздуха во время промышленной революции

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Гарвардского университета доказали, что на картинах нескольких художников XIX века можно увидеть, как росло загрязнение воздуха во время промышленной революции. Исследование опубликовано в PNAS.

По картинам Моне отследили загрязнение воздуха во время промышленной революции
Фото: Claude Monet «Charing Cross Bridge»/President and Fellows of Harvard CollegeClaude Monet «Charing Cross Bridge»/President and Fellows of Harvard College

Британский художник Джозеф Тернер и французский художник Клод Моне творили во время промышленной революции, которая сопровождалась загрязнением воздуха. Ученые оценили контрастность 60 картин Тернера и 38 картин Моне, где были изображены здания парламента, мост Ватерлоо и мост Чаринг-Кросс. Они обнаружили, что увеличение выбросов диоксида серы SO2 было связано с уменьшением контрастности картин и увеличением применения белой палитры даже с учетом временных тенденций и сюжета картин. Кроме того, с увеличением загрязнения воздуха работы Тернера и Моне приобрели более туманные контуры, а стиль художников сменился с фигуративного на импрессионистический.

Компьютерная модель, построенная учеными, смогла правильно предсказать контрастность картин Гюстава Кайботта, Камиля Писсарро и Берты Моризо на основе уровня загрязнения воздуха в Париже, что доказывает корректность их выводов.

Наука и техника,Камиль Писсарро,Гюстав Кайботт,Джозеф Тернер,Гарвардский университет,
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