По картинам Моне отследили загрязнение воздуха во время промышленной революции

Ученые из Гарвардского университета доказали, что на картинах нескольких художников XIX века можно увидеть, как росло загрязнение воздуха во время промышленной революции. Исследование опубликовано в PNAS.

Британский художник Джозеф Тернер и французский художник Клод Моне творили во время промышленной революции, которая сопровождалась загрязнением воздуха. Ученые оценили контрастность 60 картин Тернера и 38 картин Моне, где были изображены здания парламента, мост Ватерлоо и мост Чаринг-Кросс. Они обнаружили, что увеличение выбросов диоксида серы SO2 было связано с уменьшением контрастности картин и увеличением применения белой палитры даже с учетом временных тенденций и сюжета картин. Кроме того, с увеличением загрязнения воздуха работы Тернера и Моне приобрели более туманные контуры, а стиль художников сменился с фигуративного на импрессионистический.