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13 минут назад

Сколько всего в мире активных устройств Apple

Ferra.ru

Apple недавно объявила свои финансовые результаты за первый квартал 2023 года, сообщив о падении выручки на 5% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Несмотря на эту неудачу, технический гигант достиг рубежа в 2 миллиарда активных устройств.

Подсчитано количество активных устройств Apple в мире
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кроме того, сектор услуг компании показал рекордные доходы в 20,8 млрд долларов, превысив предполагаемые 19,5 млрд.

Генеральный директор Apple Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри заявили, что рост базы пользователей был обусловлен высокой удовлетворённостью и лояльностью клиентов, а также рекордным количеством клиентов, перешедших на айфоны со смартфонов конкурентов, в том числе Samsung.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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