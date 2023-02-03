Подсчитано количество активных устройств Apple в мире

Apple недавно объявила свои финансовые результаты за первый квартал 2023 года, сообщив о падении выручки на 5% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Несмотря на эту неудачу, технический гигант достиг рубежа в 2 миллиарда активных устройств.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Кроме того, сектор услуг компании показал рекордные доходы в 20,8 млрд долларов, превысив предполагаемые 19,5 млрд.