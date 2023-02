Самые необычные пасхалки в поисковике Google

Google известна своей любовью к шуткам: компания то и дело отмечает важные события или интересные тренды Интернета скрытыми пасхалками, которые можно найти по определенным поисковым запросам. Портал SlashGear рассказал о самых интересных из них.

Бэтмен на страже поисковой строки

Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном получил положительные отзывы критиков перед премьерой в 2022 году. Знаменитый супергерой вновь вернулся на большие экраны в сольной картине, и создатели фильма не пожалели денег на маркетинг: рекламная компания включала в себя скрытые послания, зашифрованные на постерах, и копию таинственного сайта Загадочника. Google тоже подключилась к делу. По запросам, связанным с городом Готэм, поисковая страница выдавала легендарный бэт-сигнал, освещающий тьму ночного неба.

Twosday

Дата 22 февраля 2022 года получила собственную пасхалку: она читается как палиндром вне зависимости от порядка цифр. Более того, 22 февраля пришлось на вторник, из-за чего англоязычный Интернет прозвал этот день словом twosday. Google не обошла забавный тренд стороной: поиск по термину выдавал список необычных историй, связанных с датой, а под поисковой строкой появилась небольшая хлопушка. Нажатие на нее открывало поздравительную открытку.

Миссия DART

26 сентября 2022 года NASA провела запуск DART: космического аппарата, который на полной скорости врезался в астероид, чтобы отклонить его траекторию. Специалисты хотели проверить, способен ли этот метод защитить планету от катастрофы в будущем — и эксперимент увенчался успехом. Google отметила это событие уникальной пасхалкой. При поисковом запросе NASA DART на экране появлялся спутник, который «врезался» в страницу. После столкновения текст отображался немного под углом — цифровой аппарат DART тоже справился со своей задачей.

The Last of Us

Поклонники игры The Last of Us наконец дождались выхода экранизации от HBO. Несмотря на то, что с момента релиза первоисточника прошло уже почти 10 лет, время нисколько не повлияло на энтузиазм фанатов зомби-драмы. Да и сериал показал показа отличные результаты: второй эпизод побил 50-летний рекорд HBO по зрительским рейтингам. Google, конечно же, не могла остаться в стороне. Поиск терминов the last of us и cordyceps (паразитический гриб, который превращает людей в зомби) выдает кнопку в виде гриба. Стоило нажать на нее, как грибок стремительно начинал покрывать всю страницу.

Wordle

Одним из главных трендов 2022 года была Wordle — головоломка на угадывание слов, ставшая настоящим культурным феноменом. Она захватила англоязычный сегмент Сети: термин wordle был главным поисковым запросом по версии Google во всем мире. Само собой, корпорация отметила популярность игры небольшой пасхалкой — она заменила традиционный логотип на стилизованный под Wordle.

BTS

Кей-поп супергруппа BTS собрала вокруг себя огромный, невероятно преданный круг фанатов, который называет себя BTS ARMY. Поклонники коллектива обладают значительным присутствием в соцсетях — настолько, что Google отметила юбилей зарождения BTS ARMY трогательной пасхалкой. При поисковом запросе BTS он выдавал поздравительный сюрприз с милыми аудиосообщениями от участников группы.

Кратер Чикшулуб

В 2021 году исследователи из Гарварда выдвинули новую теорию о том, как вымерли динозавры. Она не оспаривала существующие факты: динозавры стали жертвами массового вымирания приблизительно 66 млн лет назад, и главный намек на причину их гибели — это огромный кратер Чикшулуб, расположенный недалеко от побережья Мексики. Новое исследование обнаружило, что астероид, оставивший после себя кратер, скорее всего был частью кометы из облака Оорта, который отделился из-за прохода недалеко от солнца. Google отметила это открытие пасхалкой: при вводе запроса «кратер Чикшулуб» вдоль страницы пролетит пылающий астероид.

Вестминстер Кеннел-клаб дог шоу

Выставка собак в Вестминстере — одно из старейших спортивных мероприятий в США. Немного странно, что Google решила почтить столь важный момент истории страны только в 2022 году. Поиск Westminster dog show создает под поисковой строкой кнопку. Если нажать на нее, то виртуальная собака оставит на экране отпечаток лапы. После этого можно кликать по экрану сколько угодно, чтобы полностью закрасить его лапками.