Японские ученые научились выявлять рак мозга на ранней стадии

Злокачественные образования коварны тем, что болезнь протекает бессимптомно, пока опухоль не достигнет больших размеров. При этом основную роль в выживаемости пациента играет как раз стадия, на которой обнаружили болезнь. На сегодняшний день ученые разработали новые технологии выявления болезни на ранних стадиях, что привело к увеличению выживаемсоти при многих видах рака.

Однако, когда речь идет о раке головного мозга, данные остаются неизменными на протяжении последних 20 лет. Это связано с тем, что рак мозга чаще всего обнаруживают тогда, когда у больного появляются неврологические нарушения, а значит, опухоль достигла больших размеров.

Ученые из Нагойского Университета в Японии предложили новый способ диагностики болезни на ранних стадиях, пишет ACS Nano. Они предлагают исследовать мочу человека на содержание специфических мембранных белков CD31 и CD63. Эти частицы участвуют в «общении» клеток, в том числе раковых, говорится в исследовании.

Так, их исследование показало, что в моче больных раком мозга белков CD31 и CD63 более чем в два раза больше, чем у здоровых.