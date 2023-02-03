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7 минут назад

Ученые нашли в венах человека частицы микропластика

Газета.Ru

Согласно результатам нового исследования, используемый в красках и пищевой упаковке микропластик попадает в вены человека. Об этом рассказал токсиколог и эколог из Университета Хала Джанетт Ротчелл, слова которого приводит Pravda.Ru.

Ученые нашли в венах человека частицы микропластика
Фото: UnsplashUnsplash

В эксперименте приняли участие пять человек, перенесших операцию по аортокоронарному шунтированию. Ученые проанализировали ткань их подкожных вен и выяснили, что микропластик может проникать в сосудистую ткань.

"Мы были удивлены, когда обнаружили частицы микропластика. С прошлого года мы знаем, что микропластик находится в крови, это доказали другие исследования. Но было неясно, способны ли его частицы проникать через кровеносные сосуды в сосудистую ткань", — рассказал Ротчелл.

Он добавил, что микропластик может попасть в организм при употреблении пищи и питьевой воды, а также через воздух. При этом, по его словам, последствия для человека пока не изучены. Ученый отметил, что согласно экспериментам, инородные частицы могут вызывать хронические воспаления и провоцировать стресс.

Ранее пресс-служба Автономного университета Барселоны сообщила, что общее количество микропластика, осевшего на дне океанов, утроилось за последние два десятилетия.

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