Демограф: через 10 лет человечество перестанет воспроизводиться

Через 10 лет, то есть примерно в 2033 году, человечество перестанет воспроизводиться, заявил в беседе с «360» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, похожая ситуация произошла на территории России в 1964 году. При этом демограф уточнил, что к концу столетия численность русских может сократиться наполовину, если семьи останутся «полуторадетными» — с одним-двумя детьми. Эксперт предположил, что история русских на этом может закончиться.

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Через 10 лет, условно в 2033 году, человечество в целом, если взять его как единую среду, перестанет воспроизводиться <...> Человечество перестанет воспроизводиться, как мы перестали в 1964 году. Потом мы дружно сдавали свои демографические позиции. Сейчас у нас полуторадетная семья — это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. На этом, по идее, история русских должна закончиться, — заявил Крупнов.

Демограф при этом убежден, что исчезновение русских невозможно и этого в итоге не произойдет. Однако он подчеркнул, что русский народ должен приложить сверхусилия, чтобы остаться в истории. Для этого, по его мнению, нужно увеличить количество детей в семье с одного-двух до двух-трех.