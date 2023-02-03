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20 минут назад

Демограф: человечество перестанет воспроизводиться через 10 лет

News.ru

Через 10 лет, то есть примерно в 2033 году, человечество перестанет воспроизводиться, заявил в беседе с «360» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, похожая ситуация произошла на территории России в 1964 году. При этом демограф уточнил, что к концу столетия численность русских может сократиться наполовину, если семьи останутся «полуторадетными» — с одним-двумя детьми. Эксперт предположил, что история русских на этом может закончиться.

Демограф: через 10 лет человечество перестанет воспроизводиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Через 10 лет, условно в 2033 году, человечество в целом, если взять его как единую среду, перестанет воспроизводиться <...> Человечество перестанет воспроизводиться, как мы перестали в 1964 году. Потом мы дружно сдавали свои демографические позиции. Сейчас у нас полуторадетная семья — это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. На этом, по идее, история русских должна закончиться, — заявил Крупнов.

Демограф при этом убежден, что исчезновение русских невозможно и этого в итоге не произойдет. Однако он подчеркнул, что русский народ должен приложить сверхусилия, чтобы остаться в истории. Для этого, по его мнению, нужно увеличить количество детей в семье с одного-двух до двух-трех.

Демограф Андрей Коротаев ранее рассказал, что основной причиной сокращения населения России в 2022 году вновь стало снижение рождаемости. По его словам, в 2020–2021 годах главной причиной была избыточная смертность из-за пандемии COVID-19, но в минувшем году этот фактор потерял свою значимость.

Наука и техника,Андрей Коротаев,Юрий Крупнов,
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