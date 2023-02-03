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1 час назад

Стало известно, когда решат судьбу МКС

Никита Бородкин

Решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции (МКС) примет Совет главных конструкторов по российскому сегменту станции. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли, закрытое заседание по этому вопросу состоится в понедельник, 6 февраля, в РРК «Энергия».

Стало известно, когда решат судьбу МКС
Фото: Олег Артемьев / РоскосмосОлег Артемьев / Роскосмос

Эксперты должны оценить техническое состояние космической станции и либо одобрить продолжение ее эксплуатации до 2028 года, либо порекомендовать России выйти из проекта в 2025 году. Решение этого совета нельзя будет проигнорировать.

В частности, специалисты должны будут заслушать мнение главных конструкторов бортовых систем российского сегмента МКС. Самая известная из проблем станции — утечки воздуха, однако как заявлял главный специалист РКК «Энергия» Александр Спирин, нормой считается утечка в 325 гр в сутки.

Источник в «Роскосмосе» заявил, что техническое состояние МКС пока удовлетворительное. Если утечка воздуха и существует, то пока она находится в пределах нормы, причиной для отказа от эксплуатации станции нет.

Глава Института космической политики Иван Моисеев, также назвал состояние станции удовлетворительным. По его словам, МКС вполне протянет до 2028 года. Вместе с тем продление ее работы и участие России в проекте потребует вложения значительных средств.

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