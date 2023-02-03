Стало известно, когда решат судьбу МКС

Решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции (МКС) примет Совет главных конструкторов по российскому сегменту станции. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли, закрытое заседание по этому вопросу состоится в понедельник, 6 февраля, в РРК «Энергия».

Фото: Олег Артемьев / Роскосмос Олег Артемьев / Роскосмос

Эксперты должны оценить техническое состояние космической станции и либо одобрить продолжение ее эксплуатации до 2028 года, либо порекомендовать России выйти из проекта в 2025 году. Решение этого совета нельзя будет проигнорировать.

В частности, специалисты должны будут заслушать мнение главных конструкторов бортовых систем российского сегмента МКС. Самая известная из проблем станции — утечки воздуха, однако как заявлял главный специалист РКК «Энергия» Александр Спирин, нормой считается утечка в 325 гр в сутки.

Источник в «Роскосмосе» заявил, что техническое состояние МКС пока удовлетворительное. Если утечка воздуха и существует, то пока она находится в пределах нормы, причиной для отказа от эксплуатации станции нет.