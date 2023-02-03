Запрет Японии на экспорт оборудования в РФ вступил в силу

С пятницы, 3 февраля, начал действовать запрет Японии, касающийся экспорта на территорию России оборудования для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и ряда медицинских изделий. Об этом сообщает РИА Новости.
Новые санкции были объявлены Министерством экономики, торговли и промышленности страны в конце января. Также под ограничения попали 22 частных лица и три компании. Рестрикции предполагают замораживание их активов.
Кроме того, власти Японии запретили экспортировать свои товары 49 российским организациям и компаниям.
В санкционный список попали ядерные материалы и устройства, оборудование для обработки радиоактивных материалов, оборудование для разведки нефти и газа, дубинки, дактилоскопический порошок. Рестрикции коснулись и оборудования для рентген-досмотра, портативных электрогенераторов, слезоточивого газа, вакцин, медицинских изделий, диагностических наборов и других товаров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила сообщила о планах Евросоюза ввести десятый пакет санкций к годовщине начала украинского кризиса - 24 февраля.
До этого Европарламентом была принята резолюция, призывающая ЕС «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против РФ.