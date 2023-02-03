Apple изобрела устройство для удобной печати на клавиатуре смартфона

Компания Apple то и дело подаёт заявки на самые разные патенты. В этот раз яблочная корпорация решила зарегистрировать право на новую технологию набора текста на виртуальной клавиатуре.
Патент предполагает, что традиционная сенсорная клавиатура может оказаться непрактичной, так как набор текста на ней может быстро надоесть и вызвать раздражение. И для того, чтобы решить эту проблему, Apple изобрела небольшие жгуты, которые пользователю надо будет носить на пальцах.
При этом жгутов будет ещё одна практичная особенность — поскольку сенсорные экраны подвержены износу из-за постоянного давления пальцев, жгуты уменьшат данное воздействие на дисплей.
Это поможет девайсу прослужить дольше, так как пользователю не нужно будет прилагать столько усилий, как при использовании стандартной клавиатуры.