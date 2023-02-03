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31 минуту назад

Apple изобрела устройство для удобной печати на клавиатуре смартфона

Ferra.ru

Компания Apple то и дело подаёт заявки на самые разные патенты. В этот раз яблочная корпорация решила зарегистрировать право на новую технологию набора текста на виртуальной клавиатуре.

Apple изобрела устройство для удобной печати на клавиатуре смартфона
Фото:  iTech Post iTech Post

Патент предполагает, что традиционная сенсорная клавиатура может оказаться непрактичной, так как набор текста на ней может быстро надоесть и вызвать раздражение. И для того, чтобы решить эту проблему, Apple изобрела небольшие жгуты, которые пользователю надо будет носить на пальцах.

При этом жгутов будет ещё одна практичная особенность — поскольку сенсорные экраны подвержены износу из-за постоянного давления пальцев, жгуты уменьшат данное воздействие на дисплей.

Это поможет девайсу прослужить дольше, так как пользователю не нужно будет прилагать столько усилий, как при использовании стандартной клавиатуры.

Наука и техника,Apple,
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