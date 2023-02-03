В Колумбии судья вынес приговор при помощи нейросети

В колумбийском городе Картахена местный судья вынес приговор при помощи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщает Blu Radio.

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После разрешения иска судья Хуан Падилья объяснил, что судьи в Колумбии стали активнее внедрять технологии в систему правосудия. По его словам, нейросеть является крайне полезным инструментом, она помогает создавать очень понятные предложения с хорошей формулировкой.

Падилья сообщил, что ChatGPT – это своего рода инструмент для экономии времени в работе судьи, поэтому закон позволяет его использовать. Тем не менее он подчеркнул, что окончательное решение по приговору в любом случае должно быть за судьей.

"Факт использования этого или других инструментов не делает судью ленивым, решение остается автономным и его собственным", – уточнил судья.

Ранее студент Российского государственного гуманитарного университета написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за сутки, а после успешно защитил работу. Молодой человек отметил, что ему не хотелось писать диплом самостоятельно, так как это заняло бы много времени.