В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
54 минуты назад

В Колумбии судья вынес приговор при помощи нейросети

Москва24

В колумбийском городе Картахена местный судья вынес приговор при помощи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщает Blu Radio.

В Колумбии судья вынес приговор при помощи нейросети
Фото: M24.ruM24.ru

После разрешения иска судья Хуан Падилья объяснил, что судьи в Колумбии стали активнее внедрять технологии в систему правосудия. По его словам, нейросеть является крайне полезным инструментом, она помогает создавать очень понятные предложения с хорошей формулировкой.

Падилья сообщил, что ChatGPT – это своего рода инструмент для экономии времени в работе судьи, поэтому закон позволяет его использовать. Тем не менее он подчеркнул, что окончательное решение по приговору в любом случае должно быть за судьей.

"Факт использования этого или других инструментов не делает судью ленивым, решение остается автономным и его собственным", – уточнил судья.

Ранее студент Российского государственного гуманитарного университета написал диплом с помощью нейросети ChatGPT за сутки, а после успешно защитил работу. Молодой человек отметил, что ему не хотелось писать диплом самостоятельно, так как это заняло бы много времени.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что нейросеть ChatGPT представляет собой угрозу для компании. В связи с этим там приступили к разработке собственного проекта на основе искусственного интеллекта.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители