Эксперты объяснили, как навсегда избавиться от телефонных мошенников

Многие россияне изо дня в день становятся жертвами телефонных мошенников. И, хотя об этой проблеме, кажется, уже знает каждый, все равно находятся люди, которые идут на поводу у аферистов. Этому способствует то, что злоумышленники постоянно придумывают новые тактики. Так, в последнее время участились случаи так называемых «пристрелочных звонков». Работает это так: чтобы втереться в доверие к потенциальной жертве, мошенники сначала совершают «пристрелочные звонки» с разницей в несколько дней.

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Простой пример: некто звонит вам, представившись сотрудником правоохранительных органов или работником банка, и сообщает, что от вашего имени пытались взять кредит. Конечно, с первого раза вы вряд ли поведетесь на такую уловку – ведь никаких кредитов вы не оформляли. Выяснив, что произошла ошибка, с вами вежливо попрощаются. Через некоторое время вымогатели могут позвонить снова и рассказать об участившихся случаев мошенничества. То есть они могут сами призвать вас к бдительности. И так будет продолжаться в течение некоторого времени до тех пор, пока жертва не начнет верить собеседнику. А дальше последует новый этап – попытка заполучить ваши персональные данные. Увы, часто она оказывается успешной.

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В чем преимущества такой схемы, кто чаще всего становится ее жертвой и как правильно давать отпор телефонным аферистам – читайте в нашем материале.

«Идея данной схемы мошенничества базируется на том, что у человека в голове формируется некий шаблон, что с ним уже контактировали и при первом (возможно, втором, третьем) контакте никаких мошеннических действий с ним не производили, – объясняет эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Викторович Лукацкий. – Не просили деньги перевести, не просили поделиться персональными данными. И у человека формируется некое доверие к тому, с кем он общался. И когда уже при третьей/четвертой/пятой попытке контакта мошенники начинают выведывать персональные данные, то жертва, к сожалению, уже относится к такого рода звонку не так скептически, и вероятность удачного мошенничества повышается».

Эксперт уверяет: данная схема – не нова. Ранее она уже использовалась в мессенджерах и в электронной почте, а теперь ее переориентировали на телефонные звонки.

«С каждым годом мошенники становятся все более активными и назойливыми, – констатирует Алексей Лукацкий. – И люди им верят, и будут дальше продолжать верить по той причине, что мошенники активизируются не в технологическом поле (технологии, скорее, помогают им совершать свои мошеннические действия), а в поле психологии.

Человек в этом плане за последние столетия практически никак не изменился. Он попадается на те же самые удочки, что и сто лет назад: это желание помочь окружающим, желание получить что-то бесплатно, страх и любопытство. Собственно, вот эти четыре основных мотива заставляют человека и по телефону, и по электронной почте, и в мессенджере отдавать свои персональные данные и деньги мошенникам. Поэтому схемы, базирующиеся на этих четырех факторах, будут продолжать совершенствоваться».

Для борьбы с постоянными звонками мошенников эксперт Positive Technologies рекомендует пользоваться специальными приложениями, которые позволяют отслеживать звонки мошенников и вносить их в черные списки. Здесь самое главное – не стать первой жертвой, потому что, конечно же, ни в какой базе «черных номеров» новые телефонные номера не появляются.

«Если же у мошенника уже есть некоторое количество жертв, то информация о том, с какого номера осуществлялся звонок, попадает в соответствующие базы. Пользуясь таким приложением, новые жертвы уже не будут попадаться на крючок, потому что приложение будет блокировать такого рода звонки», – объяснил эксперт.

Однако большинство таких приложений – платные, поэтому не все готовы ими пользоваться. Но есть и другие способы спастись от телефонных вымогателей.

«Помимо приложений, существуют еще услуги от банков. Например, такого рода услугу предлагают для своих клиентов Тинькоff и Сбер. Также аналогичная услуга есть у мобильных операторов. Она позволяет отслеживать телефонные звонки по различным алгоритмам, в том числе с помощью машинного обучения, и тем самым блокировать номера, которые являются мошенническими. Это то, с помощью чего можно прямо сейчас защитить себя от звонков с мошеннических номеров», – говорит Лукацкий.

Кроме того, есть надежда, что последние инициативы, предпринятые российским государством, приведут к тому, что операторы просто станут блокировать подменные звонки и они будут чисто технически неосуществимы, добавил он.

Какое-то время со стороны мошенников будет затишье, а потом они вновь начнут прозванивать своих жертв через Whatsapp, Telegram, Viber и пытаться «развести» доверчивых граждан на деньги, то есть просто сменят канал коммуникации, считает эксперт.

По мнению эксперта по компьютерным сетям, преподавателя Московской школы программистов (МШП) Кирилла Ситнова, решить проблему с телефонными мошенниками можно «либо программными способами, либо коммуникативными».

«Если говорить о программных способах, то использование черного списка – не самый лучший выбор, – считает эксперт. – Мошенники используют интернет-телефонию, а там поменять номер телефона нетрудно.

Первый способ избавиться от них – воспользоваться услугами оператора. Можно подключить услугу по блокировке номеров. В этом случае вы значительно сократите количество звонков, поскольку оператор сам отметит звонки с известных ему мошеннических номеров. Также некоторые операторы начинают вводить автоответчик с искусственным интеллектом. Он будет обрабатывать звонки с незнакомых номеров и отправлять вам запись разговора с незнакомым номером. Самого звонка вы не услышите, только позже получите СМС со ссылкой на запись, либо на текстовую расшифровку разговора.

Можно воспользоваться сторонними блокировщиками. Например, в приложении Яндекс Старт есть функция «блокировщика звонков». В приложении выстраивается общая база номеров, которые вносят пользователи этой функции. В базу попадают только те номера, с которых позвонили большому количеству пользователей. То есть если вы заблокировали своего надоедливого соседа, это не значит, что он будет блокироваться у всех пользователей этого приложения. Если, конечно, он не достает полсотни человек».

Также можно прибегнуть к коммуникативному способу. «Говорите мошенникам после каждого звонка, что у вас другая карта. Звонят из «Сбера» – говорите, что вы год как закрыли карту и теперь вы в другом банке. Как только позвонили «оттуда», говорите, что они ошиблись и у вас карта в третьем банке. Им быстро надоест вам звонить», – советует Кирилл Ситнов.

В основном на уловки мошенников попадаются люди старше 50 лет, которые доверчивы, наивны и привыкли доверять банкам или госструктурам, отмечает юрист, эксперт компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар .

«Если человек, став жертвой мошенников, взял кредит и перечислил деньги преступникам, он все равно несет финансовую ответственность перед банком. Судебная практика, увы, на стороне кредитных организаций.

То есть позиция однозначная – если мошенника найдут и преступление докажут, потерпевший взыщет с него деньги в рамках уголовного дела. Пока этого не произойдет – преступление не раскрыто, а значит, долг должен погашать заемщик.

Как показывает опыт клиентов из нашей практики, рассчитывать, что мошенников оперативно найдут, не стоит. Вот почему многие наши клиенты и воспользовались законным способом избавиться от долгов и вступили в процедуру банкротства», – говорит юрист.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от подозрительных звонков, важно помнить основные правила безопасности: