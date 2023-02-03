В Японии засекретят патенты, связанные со сверхзвуковыми технологиями и космосом

Правительство Японии намеревается внести поправки в действующее законодательство, которые позволят засекретить информацию по патентам, связанным со сверхзвуковыми технологиями, космосом и технологиями кибернетической безопасности. Об этом в пятницу сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri .

Ожидается, что конкретный перечень технологий, патенты на которые будут подлежать засекречиванию, утвердят к апрелю этого года, а сами поправки в законодательство вступят в силу к маю 2024 года. В настоящее время информация по патентам в Японии публикуется в открытом доступе через полтора года после их официальной регистрации.