Ученые установили связь между грязным воздухом и депрессией

Международная группа ученых из Британии и Китая выяснила, что уровень загрязнения воздуха может влиять на психическое состояние людей.

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Исследователи проанализировали данные за 11 лет около 500 000 взрослых британцев и выяснили, что жители местности с высоким уровнем загрязнения воздуха чаще подвержены психическим нарушениям.

Даже небольшое загрязнение атмосферы при длительном воздействии может вызывать тревожность и даже депрессивное состояние.

За 11лет было выявлено более 15 000 случаев тревоги и более 13 000 депрессий.