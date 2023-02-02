В Apple «исчез» главный дизайнер

Apple упразднила одну из самых высокопоставленных руководящих должностей в компании - теперь в штате не будет главы промышленного дизайна, или главного дизайнера всех устройств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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"В рамках новой структуры команда дизайнеров будет подчиняться главному операционному директору Apple Джеффу Уильямсу, несмотря на то что должность главного дизайнера существует в Apple уже несколько десятилетий", - говорится в статье.

Эту должность когда-то занимал создатель плеера iPod и смартфона iPhone Джони Айв. Его преемницей с 2019 года была дизайнер Эванс Хэнки. Однако после трех лет работы в Apple она объявила коллегам, что покинет компанию в середине 2023 года.

"Отдел, состоящий примерно из 20 промышленных дизайнеров, будет подчиняться Уильямсу, однако компания также предоставит более крупные роли дизайнерам с самым большим стажем работы", - добавил источник.

По версии Bloomberg, Уильямс рассматривается как возможный преемник гендиректора Apple Тима Кука. На сайте корпорации указано, что Уильямс отвечает за обслуживание и поддержку клиентов, а также возглавляет проекты Apple, связанные со здоровьем.