В Apple «исчез» главный дизайнер

Apple упразднила одну из самых высокопоставленных руководящих должностей в компании - теперь в штате не будет главы промышленного дизайна, или главного дизайнера всех устройств. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"В рамках новой структуры команда дизайнеров будет подчиняться главному операционному директору Apple Джеффу Уильямсу, несмотря на то что должность главного дизайнера существует в Apple уже несколько десятилетий", - говорится в статье.
Эту должность когда-то занимал создатель плеера iPod и смартфона iPhone Джони Айв. Его преемницей с 2019 года была дизайнер Эванс Хэнки. Однако после трех лет работы в Apple она объявила коллегам, что покинет компанию в середине 2023 года.
"Отдел, состоящий примерно из 20 промышленных дизайнеров, будет подчиняться Уильямсу, однако компания также предоставит более крупные роли дизайнерам с самым большим стажем работы", - добавил источник.
По версии Bloomberg, Уильямс рассматривается как возможный преемник гендиректора Apple Тима Кука. На сайте корпорации указано, что Уильямс отвечает за обслуживание и поддержку клиентов, а также возглавляет проекты Apple, связанные со здоровьем.
В ноябре 2022 года сообщалось, что в Apple не знают, кого выбрать на должность главного дизайнера, так как все основные кандидаты на эту роль уволились из компании.