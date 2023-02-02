Стали известны цены на Samsung Galaxy S23 в России

DNS, « М.Видео » и МТС объявили о скором выходе новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S23. Точную дату старта продаж они не назначили, но раскрыли цены на каждую модель.

Samsung не поставляет свою технику в Россию с 2022 года. Поэтому официального запуска линейки Galaxy S23 в стране не будет. При этом компания ушла из РФ не полностью — её российский офис продолжает работать, как и специальные бренд-зоны в магазинах ритейлеров.