В Антарктиде подняли лед возрастом один миллион лет

Ледяной керн, которому более одного миллиона лет, поднят в Антарктиде, поднят с глубины свыше 3,5 километра. Работы проходили на леднике над озером Восток, находящемся возле одноименной российской станции. О поднятии керна сообщила пресс-служба Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ).

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Проект поднятия льда проходит в рамках программы комплексного исследования озера Восток и палеоклимата Земли совместно с учеными Санкт-Петербургского горного университета. Данный конкретный лед теперь будет доставлен в Петербург, изучать его начнут в лабораториях ААНИИ.

Как пояснил директор ААНИИ Александр Макаров, именно лед возрастом один миллион лет наиболее интересен для ученых. И дело здесь не в магии цифры. Предположительно, именно в этот период в атмосфере планеты могла быть повышенная концентрация углекислого газа, и перестройка климатической системы.

Получив данные об изменениях климата в ту далекую эпоху, можно будет выдвигать гипотезы о причинах и скоростях произошедших изменений, а также о том, как природа пережила резкое повышение уровня углекислого газа.

- Глобальные климатические преобразования прошлого были значительно серьезнее тех, которые мы переживаем, и они были вызваны естественными причинами, - подчеркнул Макаров.

Сейчас на планете также происходят климатические изменения, но со скоростью значительно большей, чем сотни тысяч лет назад.

Кстати, нам повезло: мы живет в относительно теплый, межледниковый период. Но так будет не всегда. За межледниковым последует ледниковый. Правда, будет это не так скоро: примерная протяженность периодов - 100 тысяч лет.