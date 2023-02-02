В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
51 минуту назад

Найден препарат от старения стволовых клеток

Lenta.ruиещё 1

Специалисты из Колумбийского университета нашли препарат, сокращающий признаки старения стволовых клеток, что позволяет улучшить сердечно-сосудистую систему, когнитивные способности и крепость мышц. Выводы работы описываются в журнале Nature Cell Biology.

Найден препарат от старения стволовых клеток
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Все клетки крови в организме синтезируются небольшим количеством стволовых клеток, которые находятся в костном мозге. Со временем эти клетки начинают меняться: они производят меньше красных кровяных телец (что приводит к анемии) и меньше иммунных клеток (что повышает риск заражения), также нарушается возможность поддержания целостности их геномов (что может вызвать рак крови).

В предыдущих исследованиях авторы уже пытались омолодить стволовые клетки у мышей с помощью физических упражнений или диеты с ограничением калорий. Однако это не привело к успешным результатам. Кроме того, существовали попытки по пересадке старых стволовых клеток в молодой костный мозг, а также по переливанию молодой крови, но это все закончилось так же безуспешно.

Теперь специалисты более внимательно исследовали костный мозг с помощью новых методов. Оказалось, что область, где производятся стволовые клетки, со временем ухудшает свою производительную способность, что приводит к дисфункции стволовых клеток крови.

Одна из провоспалительных белковых молекул — IL-1B, выделяемая из пожилого костного мозга, играла особую роль в развитии признаков старения. Ее блокирование препаратом анакинра омолодило и оздоровило стволовые клетки крови. Наиболее выраженная эффективность наблюдалась при воздействии этим веществом на протяжении всей жизни подопытного животного.

Теперь ученые работают над тем, чтобы понять, могут ли эти же процессы быть применимы к людям. Также планируется выяснить наиболее оптимальный возраст ввода анакинра.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители