Найден препарат от старения стволовых клеток

Специалисты из Колумбийского университета нашли препарат, сокращающий признаки старения стволовых клеток, что позволяет улучшить сердечно-сосудистую систему, когнитивные способности и крепость мышц. Выводы работы описываются в журнале Nature Cell Biology.

Все клетки крови в организме синтезируются небольшим количеством стволовых клеток, которые находятся в костном мозге. Со временем эти клетки начинают меняться: они производят меньше красных кровяных телец (что приводит к анемии) и меньше иммунных клеток (что повышает риск заражения), также нарушается возможность поддержания целостности их геномов (что может вызвать рак крови).

В предыдущих исследованиях авторы уже пытались омолодить стволовые клетки у мышей с помощью физических упражнений или диеты с ограничением калорий. Однако это не привело к успешным результатам. Кроме того, существовали попытки по пересадке старых стволовых клеток в молодой костный мозг, а также по переливанию молодой крови, но это все закончилось так же безуспешно.

Теперь специалисты более внимательно исследовали костный мозг с помощью новых методов. Оказалось, что область, где производятся стволовые клетки, со временем ухудшает свою производительную способность, что приводит к дисфункции стволовых клеток крови.

Одна из провоспалительных белковых молекул — IL-1B, выделяемая из пожилого костного мозга, играла особую роль в развитии признаков старения. Ее блокирование препаратом анакинра омолодило и оздоровило стволовые клетки крови. Наиболее выраженная эффективность наблюдалась при воздействии этим веществом на протяжении всей жизни подопытного животного.