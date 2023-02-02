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26 минут назад

OpenAI анонсировала платную версию ChatGPT Plus

Илья Родин

Американская компания-разработчик технологий на основе машинного обучения OpenAI представила платную версию популярного чат-бота ChatGPT Plus, пишет Мартин Бринкманн в статье для портала Ghacks.net

OpenAI анонсировала платную версию ChatGPT Plus
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что для получения доступа к платной версии сервиса потребуется оставить заявку. Стоимость абонентской платы составит $20 в месяц.

Автор статьи пояснил, что на начальном этапе доступ к ChatGPT Plus получат только пользователи из США. В дальнейшем планируется расширить список стран.

По данным Бринкманна, в настоящее время пользователи бесплатной версии нередко сталкиваются с отсутствием доступа к чат-боту. Это объясняется чрезмерной загруженностью сервиса.

По словам разработчиков, в платной версии таких проблем не будет. Чат-бот будет доступен подписчикам на постоянной основе, Кроме того, ChatGPT Plus будет выдавать больше ответов в день.

Вместе с тем, предупредили в OpenAI, пилотная версия пока несовершенна. Сервис выдает некорректную, необъективную информацию, вредные инструкции.

Напомним, что компания OpenAI при создании ChatGPT пользовалась суперкомпьютером Azure AI. Разработчики «обучали» чат-бот с помощью большого количества текстов из открытых источников.

Ранее сообщалось, что студент РРГУ при помощи чат-бота смог создать за сутки дипломную работу.

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