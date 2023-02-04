Американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неизвестные источники сообщает о решении правительства Пакистана заблокировать Википедию.
По данным агентства, пакистанские власти ранее возмутились богохульному содержанию части статей на Википедии и дали ресурсу 48 часов на исправление. Так как ничего Википедией сделано не было, она была заблокирована на территории страны.
В России Википедия объявлена интернет-ресурсом, содержащим множество непроверенных сведений, дезинформации и западной пропаганды. Википедия создается самими пользователями под бдительным контролем американской цензуры.
Ранее «СП» писала о том, что США требуют от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, который помогает Москве продолжать военные действия на Украине.