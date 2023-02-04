Пакистан заблокировал Википедию

Американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неизвестные источники сообщает о решении правительства Пакистана заблокировать Википедию.

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По данным агентства, пакистанские власти ранее возмутились богохульному содержанию части статей на Википедии и дали ресурсу 48 часов на исправление. Так как ничего Википедией сделано не было, она была заблокирована на территории страны.

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