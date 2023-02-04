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1 час назад

Пакистан заблокировал Википедию

Свободная прессаиещё 2

Американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неизвестные источники сообщает о решении правительства Пакистана заблокировать Википедию.

Пакистан заблокировал Википедию
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, пакистанские власти ранее возмутились богохульному содержанию части статей на Википедии и дали ресурсу 48 часов на исправление. Так как ничего Википедией сделано не было, она была заблокирована на территории страны.

В России Википедия объявлена интернет-ресурсом, содержащим множество непроверенных сведений, дезинформации и западной пропаганды. Википедия создается самими пользователями под бдительным контролем американской цензуры.

Ранее «СП» писала о том, что США требуют от Турции прекратить экспорт товаров в Россию, который помогает Москве продолжать военные действия на Украине.

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