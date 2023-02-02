Администрация Байдена раскритиковала Apple и Google

«Мы со всем уважением не согласны с рядом выводов, сделанных в отчете, которые игнорируют инвестиции, которые мы делаем в инновации, конфиденциальность и безопасность», — прокомментировали отчет организации в Apple. «Мы не согласны с тем, как этот отчет характеризует ОС Android, которая обеспечивает больший выбор и конкуренцию», — заявили в Google.