В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
30 минут назад

Администрация Байдена раскритиковала Apple и Google

Lenta.ru

Представители администрации США Джо Байдена потребовали от Apple и Google изменить правила установки приложений на смартфоны. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Администрация Байдена раскритиковала Apple и Google
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отчет был подготовлен Национальным управлением по телекоммуникациям и информации (NTIA) Министерства торговли — документ был составлен по указу администрации президента США. Эксперты NTIA пришли к выводу, что пользователи ограничены в возможности установки приложений на свои устройства.

В связи с этим специалисты организации раскритиковали Apple и Google, которые, по их словам, выступают как «привратники над приложениями» и сокращают инновации. В материале говорится, что IT-компании создают препятствия для разработчиков и вводят ограничения, требуя от создателей контента прохождения медленных и непрозрачных процессов проверки.

«Разработчики приложений и альтернативные магазины мобильных приложений не имеют возможности конкурировать на честном игровом поле — будь то друг с другом или с продуктами и услугами, предлагаемыми привратниками», — отметили специалисты NTIA.

«Мы со всем уважением не согласны с рядом выводов, сделанных в отчете, которые игнорируют инвестиции, которые мы делаем в инновации, конфиденциальность и безопасность», — прокомментировали отчет организации в Apple. «Мы не согласны с тем, как этот отчет характеризует ОС Android, которая обеспечивает больший выбор и конкуренцию», — заявили в Google.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Apple прорабатывает возможность разрешения сторонним магазинам загружать приложения в iPhone и iPad. Уточняется, что таким образом американская компания отреагирует на новые законы ЕС, направленные на создание равных условий для разработчиков софта для смартфонов.

Наука и техника,Джозеф Байден,Администрация США,Google,Apple,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители