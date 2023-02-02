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16 минут назад

На МКС планируется ряд важных миссий

AstroNews

До лета еще 14 человек могут стартовать с территории США, поскольку SpaceX планирует запустить три миссии на Crew Dragons, а Boeing собирается впервые отправить на МКС свой CST-100 Starliner с экипажем на борту.

На МКС планируется ряд важных миссий
Фото: AstroNewsAstroNews

«Мы приближаемся, я бы сказала, к одному из самых загруженных этапов в истории станции», - сказала Кэтрин Людерс, заместитель администратора НАСА.

Помимо запланированых миссий NASA и «Роскосмоса» по пополнению запасов, на МКС отправится корабль «Союз МС-23», который заменит пострадавшую от микрометеорита капсулу «Союз МС-22». Поврежденная капсула отправится обратно без экипажа. Экипаж, прибывший на «Союзе МС-22», может остаться на космической станции до осени.

Ближайший полет с экипажем состоится не раньше 26 февраля, – это миссия Crew-6 на корабле SpaceX Crew Dragon Endeavour с астронавтами НАСА Стивеном Боуэном, Вуди Хобургом, астронавтом из ОАЭ Султаном Алнеяди и космонавтом Андреем Федяевым. Они заменят экипаж, который прибыл на МКС в октябре.

На космическую станцию нанесут кратковременные визиты как Boeing Starliner в рамках миссии Crew Flight Test (CFT), которая запланирована на середину апреля, так и вторая частная космическая миссии Axiom на SpaceX Crew Dragon, которая состоится до конца июня.

SpaceX Crew Dragon также запустит миссию Polaris Dawn. В расписании она стоит не раньше марта. Это первая из трех запланированных частных миссий, возглавляемых миллиардером Джаредом Айзекманом, в которой он и еще три человека отправятся в 5-дневную миссию на орбиту Земли. Эта миссия не будет стыковаться с космической станцией.

Наука и техника,Джаред Айзекман,Андрей Федяев,Boeing,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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