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1 час назад

На HeadHunter появилось резюме созданного на основе ChatGPT сотрудника

ТАСС

Нейросеть ChatGPT написала и разместила первое резюме на портале по поиску работы HeadHunter при помощи созданного ей сотрудника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Napoleon IT, которая контролировала процесс.

На HeadHunter появилось резюме созданного на основе ChatGPT сотрудника
Фото: ТАССТАСС

"Компания Napoleon IT сообщает о появлении первого сотрудника из нейросети на HeadHunter. Соискатель, разработанный компанией Napoleon IT на передовой технологии ChatGPT, ищет работу редактором и уже опубликовал соответствующее резюме на HH.ru", - рассказали в компании.

Как отметили в компании, в качестве тестового задания кандидат написал пресс-релиз, чтобы продемонстрировать свои языковые и письменные навыки, чтобы получить должность редактора.

Так, созданный при помощи искусственного интеллекта сотрудник является высококвалифицированным редактором с восьмилетним опытом работы в области корректуры, копирайтинга и редактирования письменных материалов. Он имеет подтвержденный послужной список выполнения высококачественной работы в сжатые сроки, а также степень магистра и бакалавра искусств в области русской литературы.

"Появление кандидатов, сгенерированных искусственным интеллектом на HeadHunter, знаменует собой новую эру в процессе поиска работы и безграничный потенциал технологий для улучшения различных отраслей", - считают в Napoleon IT.

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