Флагманский iPhone рекордно подешевел в России

Флагманский iPhone 14 Pro с профессиональной камерой подешевел на российском рынке почти на 30%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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На старте продаж смартфон оценивался в России от 120 тыс. руб. Согласно «Яндекс Маркету», спустя несколько месяцев iPhone 14 Pro на 128 ГБ можно найти по цене от 86 тыс. руб. Причем речь идет о модели с поддержкой физической SIM-карты.

Отмечается, что стоимость устройства может варьироваться в зависимости от региона.