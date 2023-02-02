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1 час назад

Стоимость iPhone 14 Pro в России опустилась почти на 30%

Газета.Ru

Флагманский iPhone 14 Pro с профессиональной камерой подешевел на российском рынке почти на 30%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Флагманский iPhone рекордно подешевел в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На старте продаж смартфон оценивался в России от 120 тыс. руб. Согласно «Яндекс Маркету», спустя несколько месяцев iPhone 14 Pro на 128 ГБ можно найти по цене от 86 тыс. руб. Причем речь идет о модели с поддержкой физической SIM-карты.

Отмечается, что стоимость устройства может варьироваться в зависимости от региона.

Одна из ключевых особенностей iPhone 14 Pro — обновленный вырез под названием Dynamic Island, который пришел на смену «челке». Область, в которой установлены сенсоры и фронтальная камера, также позволяет взаимодействовать с активными фоновыми приложениями и уведомлениями.

Наука и техника,Mail.ru Group,
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