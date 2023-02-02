Биотехнологическая компания планирует возродить птицу додо

Компания Colossal Biosciences стоимостью в миллиард долларов утверждает, что стала на шаг ближе к возрождению дронта, нелетающей птицы, вымершей в XVII веке, пишет Business insider. Футуристический план стал возможен только теперь, когда компания из Далласа расшифровала весь геном додо. Стартап ранее заявлял, что планирует воссоздать тасманского волка и шерстистого мамонта.

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Ученые не могут воссоздать вид с нуля, поэтому им придется найти способ поместить специфические гены дронта в эмбрион существующего животного. Это само по себе непростая задача. Следующим шагом будет сравнение этой генетической информации с генами близкородственных птиц, таких как никобарский голубь и родригесский пасьянс, (вымерший гигантский нелетающий голубь), чтобы выяснить мутации, которые «делают дронта дронтом».

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Птица, созданная с использованием такого подхода, будет гибридом, напоминающим своего предка. Окончательный план состоит в том, чтобы вернуть птиц на Маврикий, где они жили до того, как были уничтожены людьми. Тем не менее, с 2021 года компания привлекла еще 150 миллионов долларов США для проекта на общую сумму 225 миллионов долларов. Последние инвестиции оценивают стартап в 1,5 миллиарда долларов.

План «очень, очень сложный», прокомментировал Guardian Юэн Бирни, заместитель директора Европейской лаборатории молекулярной биологии, который не участвует в проекте. По словам Бирни, возникают очевидные этические вопросы, когда речь идет о создании вида.

«Есть люди, которые думают, что раз вы можете сделать что-то, то должны, но я не уверен, действительно ли это лучшее распределение ресурсов. Мы должны спасти виды, которые у нас есть, прежде чем они вымрут», — сказал Бирни.

Colossal Biosciences утверждает, эти грандиозные схемы также служат для исследований по сохранению, и есть надежда, что на этом пути могут быть обнаружены полезные инструменты, которые помогут животным пережить нынешний кризис биоразнообразия.