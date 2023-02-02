Ученые сделали открытие о темной материи

Ученые обнаружили, что во Вселенной примерно в шесть раз больше темной материи, чем обычной материи. Материя также менее плотно прилегает друг к другу, чем считалось ранее. Команда представила наборы данных из соответствующих исследований на двух картах неба.

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"Похоже, что в нынешней Вселенной флуктуации несколько меньше, чем мы могли бы предсказать, исходя из нашей стандартной космологической модели, привязанной к ранней Вселенной", - сказал Эрик Бакстер, соавтор исследования. "Высокая точность и устойчивость к источникам погрешности новых результатов представляет собой особенно убедительное доказательство того, что мы, возможно, начинаем обнаруживать дыры в нашей стандартной космологической модели".

В рамках программы "Исследование темной энергии" еще предстоит проанализировать данные за три года, а новый взгляд на космический микроволновый фон в настоящее время предпринимается телескопом "Южный полюс". Получив новые точные данные, исследователи смогут подвергнуть стандартную космологическую модель сложной проверке.