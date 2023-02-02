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33 минуты назад

OnePlus потроллил Samsung после их презентации

Ferra.ru

В то время как мероприятие Samsung (на котором были представлены флагманы Galaxy S23) транслировалось по всему миру, OnePlus публиковал сообщения в Twitter, где недвусмысленно троллил компанию из Южной Кореи. Как минимум за цены флагманов Samsung.

OnePlus потроллил Samsung после их презентации
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Высмеивая ценник базового Galaxy S23 Ultra в 1199 долларов, OnePlus решила прорекламировать свой OnePlus 11 5G, заявив, что цена на него не будет так завышена.

В другом твите OnePlus спрашивает: "Почему они называют их (смартфоны серии Galaxy) "Галактикой"? Компания ответила сама себе так: "Астрономические цены".

OnePlus также высмеяла решение Samsung добавить 200-мегапиксельную камеру, но не включить в комплект адаптер. Компания не оставила в стороне и одинаковый дизайн Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra, отправив известный интернет-мем.

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