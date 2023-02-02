OnePlus потроллил Samsung после их презентации

В то время как мероприятие Samsung (на котором были представлены флагманы Galaxy S23) транслировалось по всему миру, OnePlus публиковал сообщения в Twitter, где недвусмысленно троллил компанию из Южной Кореи. Как минимум за цены флагманов Samsung.

Высмеивая ценник базового Galaxy S23 Ultra в 1199 долларов, OnePlus решила прорекламировать свой OnePlus 11 5G, заявив, что цена на него не будет так завышена.

В другом твите OnePlus спрашивает: "Почему они называют их (смартфоны серии Galaxy) "Галактикой"? Компания ответила сама себе так: "Астрономические цены".