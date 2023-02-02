Разработано приложение, определяющее симптомы инсульта

Приложение для смартфонов FAST.AI может распознавать распространенные симптомы инсульта с точностью на уровне невролога. Предварительные результаты исследования представлены на Международной конференции по инсульту в Далласе.

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По данным Американской кардиологической ассоциации, инсульт является пятой причиной смерти и основной причиной инвалидности в США. Около 85% всех инсультов в США составляют ишемические, то есть вызванные закупоркой кровеносного сосуда тромбом. Раннее обнаружение симптомов и оказание помощи необходимы, чтобы избежать тяжелых последствий. Если ввести препарат для разрушения тромба в течение 90 минут после появления симптомов, шансы на выздоровление с незначительной инвалидностью в три раза выше.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали приложение для смартфонов FAST.AI, которое помогает обнаруживать распространенные симптомы инсульта. Приложение использует видеозапись лица пациента для оценки 68 точек на лице. Датчики смартфона необходимы для оценки движения и ориентации рук, а микрофон — для оценки изменения речи. Анализ данных проводится с помощью алгоритмов машинного обучения.

Исследователи подтвердили эффективность FAST.AI, проверив почти 270 пациентов с острым инсультом в течение 72 часов после поступления в больницу в четырех крупных столичных инсультных центров в Болгарии. Неврологи, обследовавшие пациентов, протестировали приложение, а затем сравнили результаты FAST.AI со своими впечатлениями.

Приложение точно определило лицевую асимметрию, связанную с инсультом, почти у 100% пациентов. Слабость руки оно обнаружило более чем в 75% случаев, а также достоверно распознавало нарушения речи.