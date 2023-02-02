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37 минут назад

Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp

Lenta.ru

Координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева предупредила россиян о новом способе обмана через популярный мессенджер. В разговоре с РИА Новости она рассказала, что мошенники начали обзванивать пользователей по WhatsApp и представляться работниками «Госуслуг».

Россиян предупредили о новом способе обмана через WhatsApp
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лазаревой, одному из сотрудников «Мошеловки» недавно позвонили по WhatsApp от имени «Госуслуг». Звонивший сообщил, что пользователю якобы пришло письмо, после чего спросил, как ему будет удобнее получить его — по почте или в МФЦ.

Телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников

Когда специалист «Мошеловки» ответил, что ему удобно получить письмо в МФЦ, ему на телефон пришло СМС с кодом от финансового маркетплейса banki.ru. Его попросили продиктовать этот код. Как уточнила Лазарева, сообщение аналогичного содержания обычно приходит, когда пользователь регистрирует на сайте маркетплейса личный кабинет.

После этого сотрудник платформы положил трубку. Эксперты полагают, что мошенник запросил бы у человека код из СМС-сообщения еще раз, после чего оформил бы на него кредитную заявку в одном из банков-партнеров banki.ru. «Следующим шагом было бы удаленное подтверждение заявки от имени жертвы, а результатом — необходимость выплачивать кредит, который присвоили бы мошенники», — добавила Лазарева.

Отмечается, что специалист «Мошеловки» сразу понял, что ему позвонили мошенники, поскольку сотрудники «Госуслуг» никогда никого не обзванивают. Лазарева призвала россиян проявлять бдительность и подчеркнула, что просьба назвать код из СМС исходит только от мошенников.

Ранее сообщалось о другом способе обмана через WhatsApp. В «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники начали рассылать пользователям мессенджера сообщения с информацией о розыгрыше алкоголя.

Наука и техника,Михаил Ширвиндт,Евгений Лазарев,Лаборатория Касперского,
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