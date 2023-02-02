Названы самые опасные для человека звери-людоеды

Ученые назвали самых опасных для человека млекопитающих. Исследование провела международная группа специалистов, сообщает PLOS ONE.

Фото: Shutterstock Shutterstock

Человечество захватывает все новые территории, раньше принадлежавшие дикой природе. Ареалы обитания диких животных сокращаются, и они все чаще сталкиваются с людьми. Иногда такие встречи заканчиваются трагически.

Видео дня

Авторы научной работы проанализировали 5089 сообщений о нападениях крупных хищников, происходивших с 1970 по 2019 годы. Виновниками атак в разное время становились 12 видов животных из трех семейств (кошачьи, псовые и медвежьи).

Результаты показали, что с годами количество нападений диких зверей на человека стало расти. Особенно явно тенденция заметна в регионах с низким уровнем жизни.

В благополучных странах большинство атак происходило в национальных парках или на природных территориях, куда люди направлялись для активного отдыха. В бедных странах 90% атак случались в то время, когда пострадавшие занимались повседневными делами: обрабатывали землю, рыбачили или пасли скот.

Ученые также заключили, что кошачьи и псовые чаще нападали, чтобы причинить человеку вред, тогда как медвежьи чаще оборонялись. Согласно данным исследования, самыми опасными для человека хищниками являются кошачьи: львы, тигры, ягуары, леопарды и пумы. Их нападения оканчивались гибелью человека в 65% случаев.

На втором месте оказались псовые: волки и койоты. Они умерщвляли жертв в 49% случаев. При атаках медвежьих гибли только 9% пострадавших.

Ученые отметили, что необходима профилактическая работа по предотвращению нападений хищников на человека. Но вести ее в разных странах нужно по-разному. Так, жителям развитых стран следует проводить инструктаж по правильному поведению в национальных парках и природных зонах. В бедных государствах необходимо территориально разделять места обитания диких видов и сельскохозяйственные поля.