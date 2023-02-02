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50 минут назад

Новая схема мошенничества появилась в WhatsApp

Свободная пресса

Мошенники стали обзванивать россиян по WhatsApp от имени "Госуслуг".

Новая схема мошенничества появилась в WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает РИА Новости, это делается для того, чтобы под предлогом доставки корреспонденции выманить у потенциальной жертвы информацию, зарегистрировать ее на финансовом маркетплейсе и оформить на нее кредит.

Напомним, специалисты "Госуслуг" никого не обзванивают, а все сообщения на портале можно прочесть в личном кабинете.

Ранее «Свободная пресса» писала, что телефонные мошенники начали обманывать россиян через «пристрелочные» звонки. Преступники каждый звонят жертве, чтобы втереться в доверие. С помощью таких звонков мошенники узнают много информации о человеке.

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