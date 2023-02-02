Новая схема мошенничества появилась в WhatsApp

Мошенники стали обзванивать россиян по WhatsApp от имени "Госуслуг".

Как сообщает РИА Новости, это делается для того, чтобы под предлогом доставки корреспонденции выманить у потенциальной жертвы информацию, зарегистрировать ее на финансовом маркетплейсе и оформить на нее кредит.

Напомним, специалисты "Госуслуг" никого не обзванивают, а все сообщения на портале можно прочесть в личном кабинете.