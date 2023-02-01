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44 минуты назад

За какое время чат-бот ChatGPT может вытеснить Google с рынка

Ferra.ru

Создатель почтового сервиса Gmail Пол Буххайт спрогнозировал серьёзные проблемы у Google в связи с растущей популярностью чат-бота ChatGPT.

Стало известно, за какое время чат-бот ChatGPT может вытеснить Google с рынка
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам разработчика, в отличие от поисковых технологий Google, ChatGPT может не только давать точные ответы, в контексте интересов пользователя, но и поддерживать разговорный тон, характерный для частной беседы. К тому же пользователь в ходе диалога может задавать дополнительные и уточняющие вопросы.

По мнению Буххайта, всё это может позволить разработчику бота компании OpenAI вытеснить Google c рынка в течение двух лет. Google не сможет предложить ничего существенного по сравнению с ChatGPT, поскольку её бизнес основан на продаже рекламы.

К тому же OpenAI тесно сотрудничает с Microsoft со всеми вытекающими для Google.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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