Стало известно, за какое время чат-бот ChatGPT может вытеснить Google с рынка

Создатель почтового сервиса Gmail Пол Буххайт спрогнозировал серьёзные проблемы у Google в связи с растущей популярностью чат-бота ChatGPT.

По словам разработчика, в отличие от поисковых технологий Google, ChatGPT может не только давать точные ответы, в контексте интересов пользователя, но и поддерживать разговорный тон, характерный для частной беседы. К тому же пользователь в ходе диалога может задавать дополнительные и уточняющие вопросы.

По мнению Буххайта, всё это может позволить разработчику бота компании OpenAI вытеснить Google c рынка в течение двух лет. Google не сможет предложить ничего существенного по сравнению с ChatGPT, поскольку её бизнес основан на продаже рекламы.