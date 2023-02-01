Пользователей Twitter рассмешили мечты Дуды

Как сообщает РИА Новости, комментаторы в Twitter из Польши потешались над польским президентом Анджеем Дудой, который описывал в разговоре со своим коллегой Зеленским, как он видит капитуляцию России.

По словам Дуды, Зеленскому нужно принимать коленопреклоненную Россию непременно в Переяславле. Видимо Переяславская рада, лишившая Польшу изрядных территорий, до сих пор для поляков, как заноза. Оба лидера хихикали, представляя себе эти влажные фантазии с ползущей на коленях Россией, чем весьма повеселили польских пользователей соцсети.

Определение “идиоты” в адрес Дуды и Зеленского было расхожим в комментариях. Пользователи явно сомневались, что у Дуды все в порядке с головой. Часть комментаторов предлагали поделиться этими фантазиями с Путиным и проверить тот факт, что хорошо смеется тот, кто смеется последним.