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50 минут назад

Пользователей Twitter рассмешили мечты Дуды, что Зеленский примет капитуляцию России в Переяславле

FBM.ru

Как сообщает РИА Новости, комментаторы в Twitter из Польши потешались над польским президентом Анджеем Дудой, который описывал в разговоре со своим коллегой Зеленским, как он видит капитуляцию России.

Пользователей Twitter рассмешили мечты Дуды
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам Дуды, Зеленскому нужно принимать коленопреклоненную Россию непременно в Переяславле. Видимо Переяславская рада, лишившая Польшу изрядных территорий, до сих пор для поляков, как заноза. Оба лидера хихикали, представляя себе эти влажные фантазии с ползущей на коленях Россией, чем весьма повеселили польских пользователей соцсети.

Определение “идиоты” в адрес Дуды и Зеленского было расхожим в комментариях. Пользователи явно сомневались, что у Дуды все в порядке с головой. Часть комментаторов предлагали поделиться этими фантазиями с Путиным и проверить тот факт, что хорошо смеется тот, кто смеется последним.

“Жалко его. Ничего не понимает ни в истории, ни в современности, не говоря уже о дипломатии”, – написал один из поляков о своем “выдающимся” президенте.

Наука и техника,Анджей Дуда,Владимир Путин,
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