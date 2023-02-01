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55 минут назад

Китай намерен ответить на санкции США с помощью солнечных панелей

Елена Прошина

Власти Китая рассматривают возможность ограничения экспорта ряда ключевых технологий в области производства солнечных панелей. Если меру примут, то США придется столкнуться с проблемами в этом сегменте. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Китай намерен ответить на санкции США с помощью солнечных панелей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые ограничения позволят Пекину усилить управление экспортом и импортом технологий страны. И власти КНР анонсировали их еще в конце декабря 2022 года. Если Китай примет их, то отечественным производителям солнечных панелей придется получать лицензии у руководства на местах на экспорт соответствующих технологий.

Такое решение в первую очередь доставит проблемы тем странам, которые сделали упор на «зеленую энергетику», в том числе США, ведь КНР контролирует около 80% глобальной цепочки поставок для производства солнечных панелей и выпускает примерно половину оборудования, необходимого для них. Кроме того только китайские компании могут выпускать большие 182-210-миллиметровые пластины, на которые, как ожидают, в 2023 году придется до 96% рынка.

Осознавая возможные проблемы в данной сфере, в США уже приняли закон, поощряющий производство кремниевых слитков и пластин, которые необходимы для создания солнечных панелей, на территории страны, но до сих пор наладить их выпуск у государства не вышло. Даже если у американских компаний получится все же сделать это в ближайшее время, то стоимость продукции окажется выше, чем у Китая, поскольку быстро наладить выпуск больших панелей не получится. Кроме того поиск альтернатив продукции КНР у США может затянуться в некоторых случаях на годы.

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