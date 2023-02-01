Телескоп Джеймса Уэбба изучил участок самой плотной области галактик

Специалисты Центра космического рассвета с помощью телескопа НАСА имени Джеймса Уэбба изучили участок самой плотной области галактик в ранней Вселенной. Выводы исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Согласно существующей теории, формирование галактик начинается с небольших структур, которые впервые начали образовываться в самой ранней Вселенной, а затем они объединяются в более крупные объекты. Это удалось доказать с помощью компьютерного моделирования, а также подтвердить результатами многолетних наблюдений.

С помощью новейших приборов телескопа Джеймса Уэбба астрономы смогли обнаружить группу маленьких галактик под названием CGG-z5 в состоянии, когда Вселенной было всего 1,1 миллиарда лет. Поскольку многие изучаемые тела слишком маленькие и тусклые, без разрешения орбитальной обсерватории зафиксировать их не удалось бы.

Естественно, что знать наверняка, во что они превратятся в будущем, ученые не могут. Есть вероятность, что они сольются в одну единую галактику, а также возможно, что они могут эволюционировать в большое скопление космических объектов.