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43 минуты назад

Intel снизит цены на свои внезапно подорожавшие процессоры Alder Lake

Ferra.ru

Мировой производитель процессоров Intel снизит цены на некоторые модели чипов линейки Alder Lake. Флагманы, в частности, Core i9, тоже входят в этот список, но полного перечня пока нет.

Intel снизит цены на свои внезапно подорожавшие процессоры Alder Lake
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недавно компания внезапно повысила цены на свои продукты, но теперь решила снова их снизить на 20%. Вероятно потому, что в рознице чипы Alder Lake и так дешевле, чем рекомендованные производителем, которые всё равно останутся более высокими.

Один из пользователей предложил график, иллюстрирующий потенциальное снижение цен на все модели линейки Alder Lake. Следует отметить, что цены, указанные в перечне, являются не розничными, а рекомендованными Intel.

К тому же к снижению цен компанию подталкивает общая ситуация на рынке. Продажа клиентских процессоров значительно замедлилась за последние несколько месяцев. Потребители откладывают покупку новых компьютерных компонентов или вообще не планируют их. Это влияет как на рынок процессоров, так и на продажи графических чипов.

Наука и техника,Intel,
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