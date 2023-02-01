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6 минут назад

Названы самые ненадежные жесткие диски

Газета.Ru

Компания Backblaze, специализирующаяся на облачных хранилищах, выяснила, что некоторые модели жестких дисков от Seagate ломаются чаще остальных HDD от других производителей. Об этом говорится в докладе компании по итогам 2022 года.

Названы самые ненадежные жесткие диски
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самыми ненадежными оказались Seagate Exos X14 на 14 ТБ и HGST Ultrastar He8 на 8 ТБ. Показателем для определения поломок была выбрана среднегодовая частота отказов (AFR). У этих моделей она составила 5,70% и 5,27% соответственно.

Также на основе анализа всех моделей всех производителей наибольшее число отказов показали HDD от Seagate, а наименьшее — от Western Digital.

По состоянию на декабрь 2022 года, самой надежной была признана тоже модель от Seagate — Exos на 8 ТБ, которая за год не показала ни единого сбоя. Однако в компании пояснили, что по количеству этих HDD в десятки раз меньше других, что могло повлиять на итоговую статистику.

Специалисты объяснили, что причина кроется в бюджетной стоимости жестких дисков от Seagate — это чаще всего более старые HDD. В Backblaze заключили, что доступность цен позволяет легче заменять накопители.

Ранее журналист портала Review Geek рассказал, как купил портативный SSD емкостью 16 ТБ за 5 тыс. руб. и был обманут продавцом с маркетплейса.

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