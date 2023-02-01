Россиянам рассказали об интернет-мошенничестве с дорогими брендами

Интернет-злоумышленники, которые зарабатывают на продаже поддельных вещей от известных брендов, часто поджидают людей на сайтах с частными объявлениями и в соцсетях. О самых распространенных схемах мошенничества в этой сфере «Газете.Ru» рассказал технический директор компании из сферы информационной безопасности PRO32 Виталий Земских.

В первую очередь, по словам эксперта, нужно опасаться обмана при покупке дорогих вещей с рук. Особенно, если они продаются на классифайдах с функцией доставки.

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«На сайте с частными объявлениями выставляют брендовую вещь по цене ниже рыночной. Когда покупатель получает товар, он оказывается либо репликой, либо вообще непохожим на оригинал», – сказал Земских.

Социальные сети тоже являются зоной высокого риска. В них мошенники создают страницы магазинов, которые якобы торгуют брендовыми вещами, но отправляют их только по предоплате.

«Человек переводит деньги на карту, а мошенник после этого пропадает и на сообщения не отвечает. Покупатель остается и без денег, и без покупки», – подчеркнул эксперт.

По словам Земских, стоит опасаться и тех интернет-магазинов, которые перманентно предлагают скидки на брендовую одежду и при этом осуществляют доставку только по почте.

«На почте до оплаты вскрыть [посылку] нельзя. Когда человек уже отдал деньги и открывает посылку, оказывается, прислали не то, что обещали. Мошенники рассчитывают, что мало кто будет разбираться и требовать возврат», – объяснил технический директор PRO32.

Земских утверждает, что существенно снизить вероятность обмана помогут несколько правил. Например, нужно скачать мобильное приложение системы «Честный знак» (национальная система маркировки и прослеживания продукции. – прим. ред.).

«QR-код на этикетке или коробке надо отсканировать, откроется информация о производителе и характеристиках продукта. Если данных в приложении нет, возможно, это подделка», – объяснил он.

При помощи сервиса «Честный знак» можно проверить обувь, духи, одежду, а также постельное белье и полотенца.

Если вещь стоит в 10 раз дешевле, чем на официальном сайте, то с ней очевидно что-то не так, поскольку даже БУ-товар обычно не продают так дешево. При визуальном знакомстве с товаром при доставке важно обращать внимание не только на качество самого изделия, но и на состояние упаковки.

«У дорогих брендов она обычно выполнена в фирменном дизайне и из качественных материалов. Часто с ней прилагается талон с серийным номером товара. Поэтому если покупаете что-то дорогое, предварительно посмотрите, как бренд упаковывает свои вещи», – объяснил Земских.