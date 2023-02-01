Google Поиск сразу ответит на ваши вопросы с помощью ИИ

Google в ответ на нашумевшие нейросети (ChatGPT и другие) планирует добавить прямые ответы в свой поисковик. CNBC описало один из возможных вариантов дизайна чат-бота в Поиске.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Согласно эскизам, просмотренным CNBC, на сайте Google.com может появиться "маленький логотип чата" в правой части поля поиска. В настоящее время там находятся ярлыки для голосового поиска и Google Lens.

Между тем, под строкой поиска будет "пять различных подсказок для потенциальных вопросов". Эти подсказки могут быть способом, с помощью которого Google будет информировать пользователей о наличии новой функции чатбота.