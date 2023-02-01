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1 час назад

Google Поиск сразу ответит на ваши вопросы с помощью ИИ

Ferra.ru

Google в ответ на нашумевшие нейросети (ChatGPT и другие) планирует добавить прямые ответы в свой поисковик. CNBC описало один из возможных вариантов дизайна чат-бота в Поиске.

Google Поиск сразу ответит на ваши вопросы с помощью ИИ
Фото: ferra.ruferra.ru

Согласно эскизам, просмотренным CNBC, на сайте Google.com может появиться "маленький логотип чата" в правой части поля поиска. В настоящее время там находятся ярлыки для голосового поиска и Google Lens.

Между тем, под строкой поиска будет "пять различных подсказок для потенциальных вопросов". Эти подсказки могут быть способом, с помощью которого Google будет информировать пользователей о наличии новой функции чатбота.

На странице фактических результатов прямые ответы могут появиться в "сером пузыре прямо под строкой поиска". Под ним Google предложит несколько последующих вопросов, а затем появятся обычные синие ссылки.

Наука и техника,Google,
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