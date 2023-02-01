Врачи выяснили, что стресс на работе может повысить риск инсульта в пять раз

Ученые из Национального университета Ирландии в Голуэе выяснили, что стрессовые события повышают риск инсульта. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

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Ученые проанализировали данные более чем 26 тысяч человек в Европе, Азии, Северной и Южной Америках, на Ближнем Востоке и в Африке.

Исследование показало, что сильный стресс дома, на работе или в личной жизни был связан с повышенным риском ишемического инсульта и геморрагического инсульта. При первом типе инсульта кровообращение нарушается из-за закупорки сосуда тромбом, во втором — вследствие кровоизлияния в ткань головного мозга. Одно стрессовое событие повышало риск инсульта на 17%, а два и более — на 31%.

Особенно опасным оказался сильный стресс, связанный с работой: он повышал риск ишемического инсульта более чем в два раза, а геморрагического инсульта — более чем в пять раз.