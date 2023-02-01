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25 минут назад

ИИ научили распознавать текста, написанные другими ИИ

Ferra.ruиещё 1

Компания OpenAI, создавшая популярного чат-бота ChatGPT, запустил бесплатный инструмент для выявления текстов, написанных искусственным интеллектом.

ИИ научили распознавать текста, написанные другими ИИ
Фото: ferra.ruferra.ru

Девелоперы предупреждают, что их разработка не является на 100% надёжной. Но с её помощью уже сейчас можно вполне успешно определять, был ли текст написан ИИ или же его написанием занимался человек.

Стоит отметить, что инструмент бесплатный — доступ к нему можно получить, имея бесплатный аккаунт OpenAI.

Работать с новинкой несложно: достаточно лишь вставить текст в поле, а затем нажать на кнопку. После этого инструмент самостоятельно «поколдует» и выдаст вердикт, кто является автором предоставленного ему материала — человек или робот. Но у утилиты есть несколько ограничений, включая требование о минимальном количестве в 1000 символов.

Сообщается, что OpenAI обучил модель на парах текстов на одну и ту же тему, написанных человеком и ИИ.

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