Россия развернет сеть спутников «Артика-М»

К 2031 году в России появятся четыре метеорологических спутника «Артика-М», которые будут вести наблюдения в полярных широтах с высокоэллиптических орбит, сообщили в «Роскосмосе».

Фото: АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"

Первоначально планировалось разместить на орбите этого типа только два таких аппарата, но в 2022 году было одобрено увеличение флота до четырех спутников.

В результате можно будет вдвое сократить интервал между съемками и составлять более подробные краткосрочные прогнозы погоды, а также заблаговременно обнаруживать и отслеживать опасные природные явления и возможные чрезвычайные ситуации в Арктике.

Первый спутник «Артика-М» был запущен в 2021 году, а второй планируется развернуть в этом году. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.