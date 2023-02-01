Россия развернет сеть спутников «Артика-М»

К 2031 году в России появятся четыре метеорологических спутника «Артика-М», которые будут вести наблюдения в полярных широтах с высокоэллиптических орбит, сообщили в «Роскосмосе».
Первоначально планировалось разместить на орбите этого типа только два таких аппарата, но в 2022 году было одобрено увеличение флота до четырех спутников.
В результате можно будет вдвое сократить интервал между съемками и составлять более подробные краткосрочные прогнозы погоды, а также заблаговременно обнаруживать и отслеживать опасные природные явления и возможные чрезвычайные ситуации в Арктике.
Первый спутник «Артика-М» был запущен в 2021 году, а второй планируется развернуть в этом году. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.
В марте 2022 года действующий на тот момент президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что до 2028 года ни одна страна не будет иметь подобных спутников. По его словам, четыре аппарата «Артика-М» обеспечат возможность практически непрерывного наблюдения с высоким разрешением.