Российские заводы Samsung, Bosch и LG хотят купить отечественные бренды

Российские и китайские производители задумываются о покупке и аренде мощностей российских предприятий зарубежных компаний, прекративших свою деятельность в стране после начала специальной военной операции, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

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Так, стало известно, что российские Kuppersberg и Schaub Lorenz и китайская Hisense начали переговоры с Минпромторгом по вопросу локализации своего производства в России. И для этого ими было предложено купить или арендовать российские заводы Bosch, LG и Samsung. Этонформацию подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтверждает.

Представители Министерства промышленности и торговли РФ отказались от комментариев, но "локализацию высокотехнологичных производств" они поддерживают.