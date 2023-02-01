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57 минут назад

Российские заводы Samsung, Bosch и LG хотят купить отечественные бренды

Ferra.ruиещё 1

Российские и китайские производители задумываются о покупке и аренде мощностей российских предприятий зарубежных компаний, прекративших свою деятельность в стране после начала специальной военной операции, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Российские заводы Samsung, Bosch и LG хотят купить отечественные бренды
Фото: ferra.ruferra.ru

Так, стало известно, что российские Kuppersberg и Schaub Lorenz и китайская Hisense начали переговоры с Минпромторгом по вопросу локализации своего производства в России. И для этого ими было предложено купить или арендовать российские заводы Bosch, LG и Samsung. Этонформацию подтвердил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов подтверждает.

Представители Министерства промышленности и торговли РФ отказались от комментариев, но "локализацию высокотехнологичных производств" они поддерживают.

Китайская Hisense в РФ продает свою бытовую технику, а также владеет брендами Toshiba и Gorenje, а Kuppersberg и Schaub Lorenz хоть и российские, однако используют контрактное производство в разных странах, например в Китае.

Наука и техника,Коммерсант,Минпромторг,
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